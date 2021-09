Google homenajeó al DJ Avicii con su Doodle: hoy cumpliría 32 años

Fue sin dudas una gran estrella de la música electrónica a pesar de su corta edad, Tim Berglin, conocido como Avicii falleció en 2018, con tan solo 28 años, tras retirarse de los escenarios por problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol, drogas y depresión. Hoy Google homenajeó al DJ en el que hubiera sido su 32 cumpleaños con su famoso Doodle.

Con un video animado de uno de sus temas conocidos y reproducidos de la historia de YouTube , "Wake me up", la plataforma de búsquedas más importante de todos los tiempos hizo un breve pero sentido homenaje al músico.

Inmediatamente los usuarios de las redes sociales reaccionaron transformando a Avicii una vez más en tendencia y celebraron que Google lo recordara tras su inesperada y prematura muerte en 2018, que conmovió a todos sus fans y seguidores alrededor del mundo.

En una carta a sus seguidores antes de anunciar que se alejaba de los escenarios en 2016 por razones de salud decía:

"Mi camino ha estado lleno de éxitos, pero no exento de sobresaltos. Me he convertido en adulto mientras crecía como artista, he aprendido a conocerme mejor y darme cuenta de que hay muchas cosas que hacer con mi vida".