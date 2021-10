Reapareció Gisela Dulko tras la infidelidad de Fernando Gago: qué dijo

Gisela Dulko volvió a aparecer en público después del escándalo que se generó por su separación de Fernando Gago, quien le fue infiel con una amiga de la ex tenista y madre de una compañera de su hijo.

Dulko aprovechó una historia en Instagram para volver a mostrarse con una foto, en la que incluyó una frase 'You did it': "Lo hiciste".

La ex deportista precisamente se muestra en un espacio de ejercicios acompañada de una bicicleta estática.

Para su fans resultó llamativa su reaparición, pero no que no abordase de alguna manera su polémica separación. Gisela siempre se ha mostrado de perfil bajo y más con su vida íntima.