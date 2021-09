Luciana Salazar habló y fue contundente: ¿tiene un romance con Benjamín Vicuña?

Las vueltas que da la vida. En las últimas horas comenzó a correr un fuerte rumor sobre un supuesto encuentro amoroso entre Luciana Salazar y Benjamín Vicuña. El encargado de dar algunas pistas del supuesto affaire fue Rodrigo Lussich en Intrusos y la bomba qué soltó hizo explotar las redes.

"En la noche del pasado viernes, durante la apertura de un reconocido restaurante, estaban Adrián Suar, Gustavo Bermúdez, Gastón Portal, Florencia de la V, Mariana Genesio Peña, Cande Tinelli, Coty, Charlotte Caniggia, Luciano Cáceres, entre otros, En ese restaurante también estaba pegoteado, abroquelado, Benjamín Vicuña. La que estaba con él y luego desaparecieron fue Luciana Salazar" Noticias Relacionadas ¡Bomba!: Benjamín Vicuña estaría saliendo con una famosísima blonda argentina

¡Vicuña ya fue!: mirá lo que puso feliz a la China Suárez y compartió en la red

Tras ese tremendo comentario y entre comillas confesión fue que explotó el escándalo en el entorno de Vicuña y Salazar. Pero para agregarle picante a este supuesto amor, Salazar fue interpelada por Ángel de Brito en pleno certamen de La Academia y no dudó en salir a contestar su verdad sobre las cosas.

"Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana. Con Vicuña"

A lo que la modelo y bailarina ex de Martín Redrado respondió´: "Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día. A Benjamín no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes"

Toda esta ida y vuelta se dio ante la mirada atenta de Pampita que se encontraba presente y con cara de “que hago aquí”.

Todo quedó registrado por las cámaras ya que salió al aire, pero por parte de Vicuña no hubo definiciones al respecto.