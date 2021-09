Después del terrible 'golpazo', Luciana Salazar vivió una pesadilla en La Academia

Después de sufrir un tremendo 'golpazo' en los ensayos para su performance en Showmatch La Academia, Luciana Salazar volvió a tener una noche para el olvido. Es que la compañera de Jorgito Moliniers interpretó "El tango de Roxanne", de la película Moulin Rouge, y terminó viviendo una verdadera pesadilla sobre el escenario.

Pese a que no se había recuperado al 100% del accidente, la modelo demostró su destreza sobre la pista, con una coreografía cargada de trucos y acrobacias. Sin embargo, pese a su esfuerzo, no convenció al jurado.

Las devoluciones comenzaron con Ángel de Brito, quien elogió a Luciana y a su compañero Moliniers y los puntuó con un 7. La cosa fue empeorando cuando le tocó el turno a Pampita, quien sin pelos en la lengua les dijo: “En realidad, no es esta la versión que me gusta. Ni siquiera la conocía. ¿Encontraron otra?”

La pregunta fue respondida por la coach de los bailarines, quien aseguró: "“Buscamos versiones porque a veces pasa que los que nos propone el jurado no están buenos para bailar. Esta quedaba bien para hacer esto”. A lo que Pampita retrucó: “No, no era el tema que tengo en el oído y a mí me encanta. Este es distinto, totalmente distinto. Yo no elegí este tema”. Por su parte, Luciana dijo:‘Es el tema que nos dieron, no tenemos nada que ver’. Como para rematar la noche, Jimena Barón los acusó de "falta de pasión" y les puso un cinco.

“Tendría que haber pedido un reemplazo. La verdad que estoy bastante ofendida. Para el duelo, voy a pedir un reemplazo, así me recupero. Porque estoy muy lastimada. Vine a bailar igual porque los dejaba a mis amigos en banda y lo hice con mucho dolor. La verdad que tuvieron que llamar a una ambulancia, no fue chiste lo que me pasó. Me parece que no se valoró eso”, disparó Salazar.