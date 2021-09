Escándalo en Bake Off Argentina: el video de una rata en el set que alarmó a los fans

Aun no lleva una semana Bake Off Argentina al aire por Telefé y ya hay un escándalo internacional. Una fan del programa capturó un fragmento en sus redes sociales, en el cual no se puede obviar que algo está moviéndose por debajo de la mesa a espaldas de los tres jurados. La mayoría de los comentarios afirman que se trata de una rata.

"Chicos, se les pasó la rata. Saben?"

El video inmediatamente se hizo viral y todos los seguidores de Bake Off Argentina enloquecieron al ver las imágenes de lo que supuestamente sería una pequeña ratita husmeando bajo la mesa. "¿Una rata en el set de Bake Off?", es lo que todos se preguntaban en Twitter y que también e transformó en tendencia.

Rata, Carpincho o Ratatouille en bake off? pic.twitter.com/7JYq7hrjWH — Max ? (@maxmante) September 15, 2021

Ante el revuelo inminente y la falta de reacción, desde la producción del certamen dieron una explicación. Algunos medios lograron saber que la postura de la producción es que se trataba de una hoja que se movió por el viento lo que se vio en la edición del programa y no una rata.

Cabe destacar que tanto una cosa como la otra podrían ser totalmente normales, ya que se trata de un espacio inmerso en el campo, montado de manera artificial y no de un estudio de TV o cocina de un Restó. Por lo que hojas, insectos y porque no, ratas de campo, pueden estar muy cerquita de las delicias que cocinan los participantes.