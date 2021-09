"Te vengo a...": mirá la insólita actitud de L-Gante con la dueña del almacén

Poco antes de ser papá por primera vez, L-Gante emitió su voto en las lecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Acompañado de Crónica HD, charló con Mariana Diarco y el equipo en la jornada de elecciones legislativas, incluso recorrió lugares del barrio Centenario, donde se crió con su mamá.

Elián Valenzuela sorprendió al asegurar que hace política en su zona: "Yo no quiero hacer política, pero lo vengo haciendo por empatía, eso nadie lo ve pero tampoco quiero, el barrio lo sabe. Lo que yo digo siempre es: el barrio con el barrio". Y dijo que solo aceptaría un cargo político si la gente lo pide: "Quizás tomaría un tiempo tener el cargo, pero si algún día la gente me lo reconoce, me lo hace saber...".

Pero el creador de la Cumbia 420 dejó a todos con la boca abierta cuando protagonizó una divertida escena con una mujer del almacén de su barrio: "Necesito ir a comprar un desodorante por las dudas", dijo. Y remató con la trabajadora: "Esta vez te vengo a pedir fiado, no tengo plata. Me pasas un desodorante. Bien ahí, ahora te lo pago. Vieron que la gente se copa en el barrio. Es la esencia que solo te encontrás en el barrio porque saben que no me voy a mudar", expresó.

(Fuente: Diario Show)