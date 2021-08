La modelo sanjuanina que enloquece en las redes con un fotón y un misterioso mensaje

Victoria Furnari, sin lugar a dudas la modelo sanjuanina con más protagonismo a nivel internacional, regresó a las redes sociales con un particular posteo que se robó la atención de sus fans.

Vicky utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores una llamativa imagen, que fue acompañada de un mensaje un tanto particular.

"You on my eyes (Tú en mis ojos)" fueron las palabras que eligió la sanjuanina para contextualizar la imagen en la que su belleza brilla por todo lo alto.

Vicky está regresando a su actividad habitual mientras sigue muy de cerca el crecimiento de su pequeño hijo Milán.