Trapitos al sol: mirá con qué famosa salía García Moritán antes de conquistar a Pampita

En las últimas horas, la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez ha sido noticia en todos los portales del país. Sin embargo, en las últimas horas filtraron una información no conocida sobre el ahora marido de Pampita que está dando que hablar. Es que según publicaron distintos portales de espectáculos, García Moritán tuvo un romance con una famosa conductora, apenas un tiempo antes de casarse con la modelo y jurada de Showmatch La Academia.

Al parecer, el flamante papá de Ana, la recién nacida fruto del amor con Carolina, mantuvo una relación con Juana Viale, la nieta de Mirtha, en 2018, aunque no formalizaron. Un año después, en 2019 terminaría casándose con Pampita.

Al ser consultada sobre éste romance, Juana dijo: “Salí con Roberto hace mucho tiempo. Es un buen tipo. Salimos poco tiempo, que sea feliz. Es un buen tiempo, no fue mi pareja ni nada. Solo salimos un tiempo"

Cabe destacar que luego de que se conociera el final del amor entre el actor chileno y la ex Casi Ángeles, distintos medios nacionales le consultaron a Pampita qué pensaba de la separación de su ex marido y padre de sus primeros cuatro hijos. Al respecto, la modelo dijo que no hablaría sobre el tema, y de ese modo le puso punto final a las especulaciones.