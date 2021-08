Benjamín la mandó al frente en las redes y ella...: mirá que hizo la China

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, con ese frío mensaje en su cuenta de Instagram, Benjamín Vicuña anunció a primera hora del viernes su separación con la madre de dos de sus hijos, la China Suárez.

Si bien mientras todos hablaban de la separación, en las redes de la ex Casi Ángeles no había ningún indicio de la ruptura. Sin embargo, a las pocas horas, la actriz finalmente hizo una publicación en sus redes, pero terminó desconcertando aún más a sus seguidores.

Es que la actriz publicó dos imágenes mostrando su look, que poco tenían que ver con la separación. “1 o 2? le preguntó a sus seguidores sobre dos fotos compartidas en un mismo posteo. Acto seguido volvió a subir una historia conmemorando el "Día mundial de las Papas Fritas", así que parece que la China no se enteró de la separación o al menos no le dio mucha cabida en las redes.

De quien no se volvió a saber nada fue de Vicuña, quien tras anunciar la ruptura se mantuvo en silencio en las redes.