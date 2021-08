Ex participante de Cuestión de Peso no sigue el tratamiento porque no llega a fin de mes, ¿quién es?

Enzo Pedraza tuvo su paso por "Cuestión de Peso" en el año 2017 y habló del difícil momento económico que vive debido a la pandemia de coronavirus.

El joven contó en radio que si bien consiguió un nuevo empleo no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, lo que le impide continuar con su tratamiento de salud.

Luego de su paso por el reallity, el joven logró bajar de peso, pero una vez que terminó el programa debía seguir con la dieta equilibrada. Hasta la cuarentena logró hacerlo e ir al gimnasio, pero ahora más allá de que cuente con un trabajo, no puede llevar un régimen estricto.

En diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Enzo manifestó: "Cuando me quedé sin trabajo, dejé de consumir frutas y verduras para mayormente seguir el tratamiento porque no me alcanzaba. Encima esa comida es cara y el gimnasio lo dejé por completo porque no me alcanzaba para pagar y empecé a entrenar en mi casa para seguir incentivado”, empezó contando el chico de 23 años.

“En casa lo más práctico para cocinar es guiso, fideos, arroz, que aunque es una comida con muchas calorías, yo sabía que podía comerlo, dividiendo mi porción”, expresó sobre cómo se las “ingeniaba” para mantener el cuidado de su salud.

Finalmente el joven dijo que: “Hasta el día de hoy, no volví al gimnasio. Es carísimo y más por la pandemia. Obvio que los entiendo, porque la gente dejó de ir al gimnasio y ellos tienen que seguir trabajando”. Y recalcó: “Salgo a caminar y con eso me mantengo, pero no es lo mismo”.

