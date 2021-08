¡Se picó!: la reacción del Marido de Pampita tras verla bailar en el caño

Pampita ha dado que hablar en las últimas horas con su presentación en La Academia, donde dejó por un rato su sillón de jurado y se animó a bailar en el caño, a días de dar a luz.

En el aire de Pampita Online, el programa que conduce por NET, la modelo confesó qué fue lo que le dijo su marido, Roberto García Moritán, luego de su performance. “No, no... no lo podía creer, no lo podía creer” dijo Pampita sobre la reacción de su marido.

Pampita fue muy cuestionada por el mundo femenino debido a que la acusaron de mostrar una realidad que no es la de todas las mujeres después de dar a luz. Sin embargo, la jurado de La Academia dijo que "quiero decirle a las mamás que están en este momento con su bebito de unos meses...¿saben qué? cada una que viva su maternidad como le parezca. Está bien sentirse mal, sentirse mal físicamente, anímicamente, mal dormida, cansada, agotada, despeinada, en jogging, que cada una lo viva como quiera, yo no pretendo ser ejemplo de nada"