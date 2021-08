Pampita se subió al caño en Showmatch y volvieron las críticas a dos semanas de ser mamá

Se trata nada mas y nada menos que de la icónica Pampita Ardohain, quien dio a luz a su bebita llamada Ana hace apenas dos semanas y ya está en las pistas de Showmatch a pleno trabajo y destreza.

Para muchos en las redes, se trata de una de las presentaciones más icónicas sobre esa pista, ya que se trata de una jurado muy polémica e importante del certamen. Un dato no menor es que hace apenas dos semanas dio a luz a su hija con un parto natural, respetado y con la mejor medicina de nuestro país a su disposición. No obstante, a los días ella se incorporó nuevamente a su trabajo.

“Yo dije que Pampita iba a volver brava, no me creyeron… le salía fuego por la boca y, por lo bajo, no sabés. Les voy a contar algo, a adelantar algo. Pampita va a cerrarle la boca a todos. A producción, participantes, titulares, reemplazos, especialistas. Va a bailar el caño. Va a cerrar el ritmo”, contó Ángel De Brito en su programa a voz viva y completamente orgulloso de su compañera de trabajo

Después de haber vivido un ritmo muy tenso, con muchos reemplazos y quejas, Pampita demostró que su cuerpo está preparado para todo y bailó un coreo que incluyó caño, sensualidad y mucha destreza.

“No podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía, lo hablé con mi doctor y me dijo que podía subir y bajar, pero no hacer todo lo invertido", explicó ante las críticas.

Sin dudas la genética de Pampita es maravillosa, y su energía no deja dudas. Pero en las redes mucho la criticaron por ser un tanto riesgoso retomar de esa manera a tan pocos días de su parto, aunque ella reconoce a todo momento que eso la hace feliz y la llena de buenas energías.

No todo es color de rosas:

Si bien Pampita muestra en sus redes y televisión nacional todo lo que es capáz de hacer, que puede verse como si “nada le hubiese pasado” y que esté todo perfecto, hay que ser conscientes de que no todos los cuerpos son iguales, no todas las personas responden de la misma manera y que como modelo a seguir no tiene nada de real.

Cada mujer y cada parto es un mundo diferente y debe ser respetado como tal. Pampita es una de millones de mamás que trabajan tras sus partos. No siempre debe ser igual y , sobre todo, ni esta bien ni está mal, es su experiencia.