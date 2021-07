El duro recuerdo del Polaco al hablar del fallecimiento de su padre

Dentro de la vida de las personas hay momentos muy duros, en los que la tristeza de apodera de todo el protagonismo. Y eso fue lo que le sucedió al Polaco cuando se enteró, el pasado 24 de junio, del fallecimiento de Jorge Carlos Cwirkaluk, su padre.

Sin dar muchas vueltas, ante los micrófonos del móvil de Los Ángeles de la Mañana el cantante se confesó: "Es un golpe que uno nunca se lo va a esperar. Un dolor inmenso que uno no se imagina sentir. Pasó momentos muy tristes. Trato de hacerme el boludo y ponerle el pecho... porque tengo mis hijas, mi familia”.

En relación a las causas, no fue especifico, pero apuntó: “Él siempre fue un loco. No se cuidaba su salud. Siempre pensaba que era inmortal. Si bien la depresión y las adicciones (para la gente que está del otro lado) llena el vacío por momentos, trae más depresión y cosas más tristes”. Entonces reflexionó: “Un tipo de 59 años, con hijos exitosos, con nietas sanas, hijos sanos... Eso es lo que a veces un no puede entender. Era mi papá. Es el loco que quería tener siempre en mi corazón”.

En un alto de las grabaciones de la nueva novela de Pol-ka, desde los Estudios Baires de Don Torcuato, el cantante que además participa de La Academia de ShowMatch, aseguró: “Espero que se alivie un poco el dolor. Era mi debilidad mi viejo… ¿Cómo te puedo decir? Desde muy chico… Desde los 7 años traté de ayudarlo en todo lo que se puede, de acompañarlo, de ir a buscarlo a los boliches. Pero era un loco y así terminó”. Y para finalizar quiso dar un mensaje contundente: “Para todas las personas que están del otro lado, que tienen adicciones… ¡cuiden su salud! Hay chicos y nietos que sufren, que quieren verlos crecer... Para mi también va”.