Escándalo y ¿acomodo? en La Voz: la hija de Miguel Ángel Cherutti participó y las redes explotaron

Sin dudas todos los portales están hablando de Bianca Cherutti, quien se presentó en el reality y eligió al equipo de Mau y Ricky Montaner. En las redes, su nombre se volvió tendencia por las inevitables acusaciones de “acomodo”, ya que se trata de la joven hija de Miguel Angel Cherutti, famoso actor, productor y artista argentino con amplia trayectoria en el mundo del espectáculo.

La joven de 25 años logró conquistar al jurado, se dieron vuelta Lali y los hijos de Montaner y se quedó con el equipo de Mau y Ricky por afinidad evidente con ellos, para sorpresa de Lali.

Pero en simultaneo pasaba su presentación, en las redes sociales su nombre se volvió tendencia por las denuncias de "acomodo" por ser la hija del comediante tan conocido en nuestro país, a pesar de que ella intentó desprenderse todo el tiempo de la imagen de su papa.

"Mi nombre es Bianca Cherutti, tengo 25 años y soy de Buenos Aires. Estudié danza, actuación y canto desde muy chica y lo llevo adentro. Quiero que me conozcan y sepan lo que la luché por estar acá. Todo lo que me proponía sea estudiar o trabajar me terminaba llevando a la música o a lo artístico y era lo que realmente necesitaba".