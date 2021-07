Mercedes Nincy habló de su relación con un chef súper top: ¿hay o no hay historia?

Si bien en el programa de Mariana Fabbiani protagoniza un chichoneo al aire con el cocinero Christophe Krywonis, fue la propia Mercedes Ninci quien confesó que se trata solamente de un juego y que no existe ninguna relación amorosa entre ellos.

Sin embargo, en diálogo con Tomás Dente para el ciclo Vino para vos, la notera y panelista de Lo de Mariana se animó a hablar de su vida privada y dio detalles de cómo es su presente sentimental luego de separarse de quien fue su marido y padre de sus hijos.

“Pesa la profesión a la hora de dedicarle tiempo a otra persona. Además, tengo cuatro hijos. Entre el trabajo, que nunca tiene fin, y los chicos, es muy difícil brindarle tiempo a una persona. Eso no quiere decir que no me haya enamorado después de separarme”, explicó Mercedes en el programa de KZO.

“Cuando me enamoré no los conocía nadie. Nunca me enamoré de alguien famoso. Entonces, nadie se enteró. Me gustan los hombres sencillos. El poder a mí no me gusta, no es que me voy a buscar un millonario, no me interesa, me aburro”, siguió la periodista.

Entre pudor e incomodidad al tener que hablar de su vida privada, Ninci agregó: “Nunca hablo de mí. Al tener hijos, no me interesa que empiecen a decir "Sale con este, sale con el otro". Además, no me gusta ser noticia por los romances. En todo caso, me gusta dar noticias”.

“No me enamoro fácilmente. El año pasado, un poco antes de la pandemia, me enamoré de un tipo del interior. Mágico. Ya pasó, con la pandemia se complicó. Es un hombre mágico, de los que hay pocos. Sencillo, de campo, nada que ver con el poder ni con todas esas cosas que deslumbran a muchas mujeres, pero a mí, realmente, no”, detalló.

Finalmente, y luego de remarcar en varias oportunidades que está sola, dejando abierta la puerta, Ninci se refirió a los rumores de romance con Cristophe, el cocinero con el que trabaja en las mañanas de El Trece: “El es amoroso, divino, cocina bárbaro. Me divierte mucho, pero no hay ningún romance, eso para nada. Es un actor. No estoy enamorada de él ni él se enamoró de mi”.