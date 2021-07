Repudio por un audio filtrado de Horacio Cabak insultando a Jujuy Jiménez: `La vas a pasar mal...´

Jujuy Jiménez y Horacio Cabak continúan envueltos en un escándalo televisivo sin precedentes. El conductor compartió pantalla de 'Informados de todo' junto a Jujuy hace algunos meses atrás y la modelo lo acusó públicamente en redes y otros medios de maltrato.

No hace mucho, Jiménez contó en la mesa de Juana Viale lo mal que la pasó como con conductora y Juana la hizo soltar la lengua para que exponga la situación tal cual sucedió. Esto decía:

"No la estaba pasando bien hasta que un día explotó todo y ahí se notó. Fue una situación horrible en la que me maltrató adelante de todos los camarógrafos. Yo estaba temblando. Traté de ser profesional y respirar profundo"

Pero el drama no terminó en esta declaración. Fue en el programa de chimentos Intrusos, donde los periodistas pusieron al aire un repudiable audio de Horacio Cabak donde se refiere a Jujuy de manera despectiva y con palabras totalmente violentas y fuera de lugar:

"Hoy me confrontó al aire, en un momento del móvil. Hice gestos como de que corten, que estaban hablando todos al mismo tiempo, entonces ella me mira y yo le hago el gesto de 'frena y escuchá' y ella me dice 'somos todos equipo. Tenemos que hablar. WTF, dije no amiga, ahora la vas a empezar a pasar mal conmigo, porque yo soy el único que te está cuidando en el aire”,