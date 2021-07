'Se picó' entre Montaner y la Sole: mirá el motivo que enfrentó a los jurados de La Voz

La Voz Argentina, el reallity musical que se emite por Telefé, siempre da que hablar. Esta vez, dos miembros del jurado se enfrentaron por una participante de Mendoza que los conquistó con su canto.

La disputa se generó por Candelaria Zeballos, una joven de 20 años que deslumbró al interpretar “I Have Nothing”, canción de Whitney Houston. Ni bien empezó con su actuación, Ricardo Montaner pulsó el botón rojo que indica "quiero tu voz". Acto seguido lo hizo la Sole.

Luego de darle las devoluciones correspondientes, Montaner miró a los ojos a su compañera de jurado y le soltó una serie de halagos. “Sole, yo desde siempre, desde que empezó tu carrera, te he seguido y me declaro fan tuyo de todas las cosas que has hecho. Nadie, nadie, nadie canta parecido a ti. Un cantante debe tener eso, originalidad, marcar la diferencia desde el estilo. Te conocí como compañera y no sólo he aprendido a respetarte cada vez que das una opinión, sino también a quererte mucho, pues tienes una hermosa familia: conozco a tu marido, me cae espectacular. Y tu equipo me cae bien, también”, dijo el cantante venezolano nacido en Argentina. E hizo un alto desafiante: “Pero ésta te la voy a pelear no sabes cuánto”.

“Yo sabía que se venía el pero”, le sonrió Pastorutti. Y Montaner arremetió: “Con tal de ganármela a ella, yo me puedo ir de rodillas desde aquí hasta la Iglesia de Luján”. “Son más de 40 kilómetros, eh. Ojo con la rodillas”, quiso frenarlo La Sole. Pero el papá de Mau y Ricky ya estaba lanzado a hacerlo.

“Llegaré un poco cansado, me voy a casa de Luciano Pereyra a tomar un poco de agua, a comerme un asadito, a cantar algo con él. Y me regreso otra vez, también de rodillas, con tal de ganármela”, insistió Montaner. Y, recién ahí, se dirigió a la participante. “Yo quiero que vengas a mi equipo, tengo ocho temporadas en La Voz y esta experiencia la quiero aplicar contigo. Esto jamás se lo he dicho a nadie”, le manifestó a Candelaria.

Con la elección en sus manos, Candelaria tomó aire y miró a Montaner. “Fue muy contundente tu propuesta, así que me encantaría compartir contigo este viaje”, dijo, optando por el experimentado cantante, quien chilló de la emoción y saltó de su asiento. Se acercó a chocar los puños con su nueva pupila y le dijo: “Te debo el abrazo, pero te lo voy a dar. Que Dios te bendiga. Y bienvenida al equipo”.