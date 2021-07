“No podíamos llegar a él”: el desesperante testimonio de Dalma Maradona sobre el círculo de Diego

En la emisión de hoy de “Los Ángeles de la Mañana”, Dalma Maradona habló sobre las recriminaciones que, junto con su hermana, deben enfrentar por sus supuestos descuidos sobre la salud de su padre. En su descargo, la celebridad explicó cuán cerrado era el círculo de Diego y cuán lejos las querían a las hijas para poder aprovecharse del exfutbolista por cuestiones económicas.

“Nos recriminan cosas que no les recriminarían a nadie más. Nos sigue pasando todavía eso. Igualmente, mi papá no está y doy muchas menos explicaciones. Me relajé mucho en ese sentido”, comenzó su descargo la hija mayor de Diego Armando Maradona y siguió: “Si mi hermana y yo íbamos a ver a mi papá, no lo contábamos, Nunca nos interesó hacérselo saber a la gente o a la prensa. Además, las veces que manifestábamos que no podíamos llegar a él era porque estábamos desesperadas”.

“Hemos ido hasta la puerta y no hemos podido entrar. Y después él nos llamaba y decía: ‘¿Por qué no vinieron?’. Era como una cosa de locos”, explicó Dalma sobre cuán hermético era el entorno de su padre. “Nunca lo hubiésemos querido hacer público, pero fue una desesperación muy grande no poder verlo”. Luego, la actriz comentó que, en el grupo de WhatsApp del círculo que rodeaba a Diego, cuando Gianinna quiso llevar a su padre a su casa, decían que si se iba con ellas, perderían todo.

“No estoy preparada”

Ante la pregunta de de Brito sobre cómo se enteró Dalma del fallecimiento de su padre, ella respondió: “No estoy preparada para hablar de cómo me enteré de la muerte de mi papá. Es algo que a mí me duele un montón y no estoy preparada para hablarlo en televisión”, dijo y siguió: “Yo no puse ninguna restricción para esta entrevista, pero acá pongo un freno porque no estoy preparada. Perdón”.

Fuente: Minuto Neuquen.