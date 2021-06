Yao Cabrera tiene "las horas contadas": mirá qué le dijo el Chino Maidana

La pelea del domingo entre el legendario exboxeador Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul llamó la atención de gran parte del mundo. En los Estados Unidos fue un verdadero furor, que dejó ganancias astronómicas para ambos peleadores. Una exhibición que no pasó inadvertida.

Poco después de esa pelea, el youtuber uruguayo Yao Cabrera (que vive en la Argentina) desafió a Marcos Maidana a realizar un combate similar, pero a nivel sudamericano. Lo hizo a través de sus redes sociales, con un mensaje con el que buscó enfurecer al Chino, una gloria de nuestro boxeo.

Porque propuso una pelea contra el Chino Maidana y aseguró que si pierde se va de Argentina para siempre pic.twitter.com/vDPKGLfOFN — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 7, 2021

“Chicos, ¿quieren una pelea de verdad? Reto al Chino Maidana y me voy. Acá, cara a cara con él. Si pierdo me voy de la Argentina para siempre. Y, Chino Maidana, ¿te la bancás o no?”, publicó Cabrera el lunes. Este martes, justamente, llegó al respuesta.

Si no lo mata el, lo mato yo je pic.twitter.com/hkg2gytoRW — Rufus (@Marcosmaida1) June 8, 2021

“Che, vos, ¿cómo es que se llama, Yoyo? (le pregunta a su hijo). Yao Caver..., mirá, yo no peleo con amateurs ni con pel..., pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, fue la respuesta del Chino Maidana a través de un video que publicó su hijo Yoyo, conocido en internet como Rufus.

El video publicado está acompañado por un mensaje de Yoyo, que dice: “Si no lo mata él, lo mato yo, je. Por las dudas, yo no trabajo con esos personajes, solo estoy como ustedes que quiere que lo cague a palos. Y si no lo hace él, lo hago yo, Rufus, o más conocido como Yoyo Maidana, el hijo del Chino”.

Apenas apareció el video del Chino en las redes sociales, el propio Yao Cabrera entendió que con esa respuesta había aceptado la pelea. “Acaba de aceptarme la pelea el Chino Maidana. Si él gana, me voy de la Argentina para siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

