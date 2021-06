Tremenda confesión de Nazarena Vélez sobre su pasado: no te la pierdas

“Siempre fui muy exigente conmigo, pero aprendí a mirarme con más piedad. Sufrí tanto el tema del cuerpo. Mi obsesión era estar perfecta. Y cuando estaba flaca, lo único que miraba era la celulitis y las estrías, y me miraba al espejo, me odiaba y seguía tomando pastillas. Venimos de una generación que nos cagaron la cabeza y sin querer. A todos nos criaron con cierta gordofobia y ser flaca significaba ser divina. Hoy hago un mea culpa aunque sigo siendo bastante acomplejada. Pero me miro con amor y me agradezco porque de tantas pastillas que tomé tuve un preinfarto y mi cuerpo aguantó”, contó Nazarena Vélez en Intrusos, por América.

La actriz también se refirió a sus años como “mediática”, en los que se la podía ver seguido en televisión. “De ese momento no añoro nada, solo la entrada económica. Lo otro lo padecí mucho. Lo hacía por mis hijos y me empastillaba para estar flaca. Llegué a ser millonaria cuando hice Los Grimaldi en teatro. Tenía un poder adquisitivo impensado para mí. Pero nunca viví como una rica, por eso cuando el dinero me faltó no lo sufrí tanto. Mientras tanga para comer y para los gastos, está bien. Nunca me la creí”, se sincera.

En pareja desde hace dos años y medio con el actor Santiago Caamaño, Vélez recordó la etapa posterior al suicidio de Fabián Rodríguez, padre de su hijo menor, Thiago, en 2014. “Me costó mucho desconectar con Fabián. Fue un proceso larguísimo. Perder un ser humano por un suicidio y con un hijo de tres años que preguntaba a diario por su papá fue terrible. Hice lo que pude, sentía que me iba a morir con él”. Y reveló que nunca supo que Rodríguez podía sufrir de depresión. “Es difícil darte cuenta de eso. Yo no sería capaz de suicidarme, a pesar de todos los dolores. Me enojé mucho con Fabián por lo que hizo, sobre todo por Titi”. Y dijo que en ese momento su hija Barbie Vélez se hizo cargo de todo. “Cuando murió Fabián, Barbie sintió que yo no iba a poder y sacó un mujerón de su alma. La pasé muy mal”.

Hoy, Vélez está de novia desde hace dos años y medio con Santiago Caamaño y está empezando a convivir con él. “Llegó a mi vida cuando yo no esperaba nada. Le dije que no se enganchara, que no me interesaba, y al mes y medio le dije que lo amaba”, asume entre risas.