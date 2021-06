Jonatan Viale afirmó que le bajó la fiebre cuando soñó con su papá

Jonatan Viale regresó a su programa en Radio Rivadavia, Pan y circo, luego de haber estado internado tras contagiarse de coronavirus.

"Me fui a la Suizo preventivamente por el cagazo que tenía y después se fue complicando ya dentro de la Suizo. No lo conté porque no quería... Ese viernes, fue increíble lo que pasó, me dormí una siesta con 38 de fiebre, nunca bajaba la maldita fiebre. Eran las 3 de la tarde, no tenés ganas de otra cosa, me dormí y soñé una cosa muy impresionante", comenzó diciendo el analista político.

"Ya saben que soy racional, cero metafísico, si creo en Dios, pero me gusta todo lo que se puede ver y tocar. Soñé un abrazo muy fuerte, muy real de mi vieja, mi viejo, mi hermana y yo. Los cuatro abrazados. Me levanté todo transpirado y nunca más tuve fiebre. Nunca más tuve fiebre hasta el día de hoy”, completó.

Por último, el periodista contó que la muerte de su padre, Mauro Viale, y, al poco tiempo, contagiarse él de coronavirus le cambió la cabeza.

"Fue mucho y de golpe. Me hice todas las preguntas obvias: para qué, por qué, cuánto, cómo, en qué momento estoy con los chicos. Tuve un reencuentro muy fuerte con los chicos, de hecho lo llevé a Romeo todos los días al jardín. Él está con mucho miedo de volver al jardín. Estuvo dos semanas sin sus papás. Mica se internó conmigo, se vino conmigo y los chicos se quedaron con la abuela... Te replanteas miles de cosas", concluyó.