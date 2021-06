El terrible momento que atraviesa Verónica Ojeda

Los tiempos de bonanzas forman parte del pasado de Verónica Ojeda, la ex pareja de Diego Armando Maradona y madre del pequeño Diego Fernando.

Actualmente su situación económica no es la mejor y ha llegado el momento en el que se plantea empezar a vender pertenencias del Pelusa para afrontar los gastos de su día a día.

"Hay deudas de meses antes del fallecimiento de Diego, ¿me explico? Un montón de cosas, gastos diarios, bauleras… primero tuvo que pagarlos Dalma, después Gianinna, después Jana, después Jr, Dieguito… nos tenemos que repartir las cosas que dejó de pagar Morla cuando Diego estaba con vida", sostuvo Verónica en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana".

En la misma línea, continuó: "La baulera da la casualidad de que después del fallecimiento de Diego, ese mismo día, un representante, Sergio Garmendia, fue a la baulera a tratar de sacar las cosas. Gracias a la empresa donde está hoy la baulera de Diego, nos enteramos que quisieron".

A su vez, detalló que necesitan realizar la subasta para pagar las deudas del ex futbolista, como es el caso de la propiedad en Mar del Plata que tenía: "No damos a basto de pagar todo, no nos queda otra alternativa".

"¿Les costó ponerse de acuerdo? Porque Gianinna había dicho que a ella no le gustaría desprenderse de las cosas del papá", preguntaron en el ciclo de espectáculos. Al respecto, la pareja de Mario Baudry respondió: "Cuesta, obvio que va a costar. Pero lamentablemente no nos queda otra alternativa, a todos los hijos les va a costar".

Fuente: Diario Show