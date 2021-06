"Siento que escupió en mi cara": Ivana Nadal fue tendencia por un nuevo escándalo, ahora con unas ollas

Una vez más Ivana Nadal se vio envuelta en un nuevo escándalo en sus redes sociales y por ese motivo fue tendencia en Twitter.

Esta vez la polémica viene a raíz de un sorteo de Instagram. Todo comenzó cuando la cuenta de gastronomía @cocinafacilconnosotros denunció públicamente que la influencer no cumplió con lo acorado, utilizando los productos que se sorteaban y entregándolos todos usados.

Nadal debía sortear un juego de ollas de la marca Essen. Los productos le fueron entregados para que realizara las fotos vinculados con la promoción del concurso. El problema se dio cuando los dueños de la cuenta recibieron las ollas de cocina en pésimo estado.

"Estas son las condiciones en las que me entregan las piezas", denunciaron. Luego, la emprendedora explicó lo que significa para ella esta pérdida: "Somos una familia que apostamos en esta famosa y nos devuelven las cosas así. Siento que escupió en mi cara y en la de mi familia. Después habla en las redes de la empatía. ¿Qué empatía tiene una mujer así? Encima me las entrega sucias, ni siquiera fue capaz de lavarlas. No saben la indignación que tengo con esta mujer. No lo puedo creer".

Tras el escándalo que se desató, Ivana publicó en sus historias de Instagram un breve mensaje. Y lejos de aclarar la situación, esto es lo que dijo:

(Con información de MDZ Ol)