Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo no se esconden más: "Te amo"

Tras rumores de infidelidad, crisis y distancia, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo le cerraron la boca a más de uno y se mostraron más juntos que nunca.

Aunque decidieron mantener su relación alejada de los medios, lanzaron varias indirectas a través de las redes sociales.

En esta oportunidad, Gianinna Maradona fue súper directa y le dedicó unas hermosas palabras al exfutbolista.

Por medio de su Instagram compartió una foto en plena producción de fotos donde se ve al cantante de espaldas. “El mejor ayudante del planeta. I love you (Te amo)”, escribió y lo arrobó a Osvaldo.

Y eso no fue todo. Gianinna compartió otra imagen donde se ven dos manos con la misma pulsera que lleva grabada la palabra “forza” y agregó: “Bancando mis mil horas, mis mil mambos, firme ahí. Aunque no te deje posar, sos mi modelo personal.Gracias por ayer, hoy y ever (siempre). ¡Te amo Daniel Osvaldo!”, cerró.

