“Me dejaron afuera”: al sanjuanino Darío Barassi, al parecer, lo invadieron los celos

A pesar de que es una estrella total en televisión, Darío Barassi tiene una gran popularidad en las redes sociales, lugar en donde sube mucho contenido para alegrarle el día a sus millones de fanáticos. El actor atraviesa un gran momento en lo profesional y su carrera está en constante ascenso y así lo confirma todas las tardes en la pantalla de El Trece con su exitoso programa “100 Argentinos Dicen”.

El 19 de junio, su pequeña hija Emilia cumplió dos años de vida y el exprotagonista de “Educando a Nina” le hizo un hermoso obsequio. “Premio al mejor regalo del año”, había escrito el humorista en un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de la maravillosa casa de madera a escala para su niña. El artista nunca se imaginó que este presente traería sus consecuencias en su armoniosa vida familiar.

En su más reciente historia de Instagram, Darío tuvo un problema para que lo dejaran ingresar a la extraordinaria vivienda que tienen armada en el patio para Emilia. “Están todos en la casita y me dejaron afuera. Hay límite de sobrepeso acá”, se lo ve decir frente a las cámaras al instagrammer. Acto seguido, comenzó a hacer una escena de celos, a la que acompañó con diversos gestos para demostrar que estaba indignado porque no lo dejaron entrar a jugar. No obstante, en la siguiente historia que subió se lo ve adentro de la casita mientras juega con la “Pipi”.

Fuente: Minuto Neuquen.