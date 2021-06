"Es crítico": preocupación por el estado de salud de Susana Giménez

A lo largo del miércoles varios programas de televisión sostuvieron que la situación del estado de salud de Susana Giménez es delicada.

En este sentido, el corresponsal de América en Uruguay, Gustavo Descalzi, brindó información sobre el supuesto momento de alarma que rodea a la diva.

(Susana tiene aplicadas las dos dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19).

Descalzi manifestó que la conductora transita "horas críticas" y que tiene dificultades para respirar. “En este momento está el gabinete médico para tomar la decisión", informó el periodista, a la vez que completó que podrían trasladar a Susana a Montevideo. "La situación de Susana Giménez es seria. De seria a grave", completó.

Luego, el mismo comunicador expresó en Intratables: "Los médicos están analizando tres caminos para seguir. Susana ha tenido un día díficil. Si mañana (por este jueves) no supera este día crítico, empieza a caminar por una vía que no nos va a gustar nada. Susana está angustiada y tiene miedo. No está respirando bien. En este momento se está pensando en algunas acciones que son más severas y que seguramente sean las que Susana no quiere transitar".

Descalzi también aseguró: "Ya tienen pensado un cambio de medicación, con combinación de dos drogas, una de ellas cuesta 2.500 dólares aquí en la plaza".

(Fuente: MDZ Ol)