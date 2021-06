¿Le das tu voto?, porque es oficial: Cinthia será candidata a diputada provincial

Desde hace meses, Cinthia Fernández está avanzando con el plano político. Y es casi un hecho. La experiencia propia como mujer separada que da pelea por conseguir una cuota alimentaria justa, despertó su pasión.

Este miércoles en LAM, la bailarina confirmó que se lanzará formalmente como candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Es por eso que en las próximas elecciones legislativas, Cinthia tendrá su nombre en una boleta.

"Yo voy a ir por el lado de la mujer. Estamos trabajando mucho pero en silencio porque sino parece todo cholulo y mediático", contó. Y para los que no confían en su capacidad como política, disparó: "¿Por qué yo no puedo dar mi visión? Las mierdas que he vivido con la cuota alimentaria... Son nichos que no se atacan porque no le interesan a nadie, porque no dan ganancia de ningún tipo".

(Fuente: Pronto)