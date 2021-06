Estremecedor: así fue la experiencia paranormal que vivó Osvaldo Laport con su madre

En las últimas horas, todos los portales están hablando de la experiencia paranormal que vivió Osvaldo Laport. El talentoso y reconocido actor visitó el programa de Mirtha Legrand conducido por Juana Viale y allí contó la impactante experiencia que vive con respecto a su madre, quien murió hace más de 10 años en Uruguay después de luchar muchos años contra el ELA (Esclerosis lateral amiotrófica).

“Creo que todos tenemos un destino marcado y está en uno estar atento y observar. A las señales y a los olores, me sucede todo el tiempo. Bellos, bellos olores. Ayer fui a prender las luces del parque y me frenó un aroma exquisito. Es el mismo siempre, entre rosas y lavandas”

View this post on Instagram

Esto fue lo que sorprendentemente contestó Laport al ser entrevistado por Juana respecto a este tema y luego continuó:

“Todo esto me da paz, me arranca una sonrisa. Y me acerca a mi viejita, casi que estaba enojado con la vida. Mi vieja padeció una de las enfermedades más crueles de la humanidad que es la ELA”