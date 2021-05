Para Dani La Chepi no todo es color de rosas: confesó cómo fue su duro pasado

Sin dudas no hay otra participante en MasterChef Celebrity 2 que genere tantas risas como Dani La Chepi. La humorista, actriz, influencer y locutora estrella se lleva el mundo por delante en pleno certamen y no deja lugar a los malos tragos.

Excepto por esta oportunidad en la que, en Viaje Chef, se animó y abrió su corazón para los espectadores para confesar cuál había sido su dura realidad antes de su triunfal y exitoso paso por la competencia de cocina.

Daniela Viaggiamari es muy conocida por su actitud completamente positiva, por no dejarse vapulear por las críticas y, sobre todo por su gran sentido del humor que parece ser sacado de una película. Sin embargo, hace tiempo no fue todo color de rosas y la propia

Chepi confesó que fue despedida de la radio en 2015 con muchas deudas y debió pasar momentos muy duros junto a su hijita.

Durante una fluida charla con Robertito Funes, La Chepi contó: “Yo soy actriz y dejé de ir a los castings cuando entré a la radio. Y en 2015 me pegaron una patada en el medio de la arandela y me quedé con las 24 cuotas sin intereses de todo lo que había comprado para arreglar el departamentito”, dijo sincera.

Pero uno de los comentarios que más llamativo fue es que dijo notablemente conmovida: “La pasé mal, realmente. Pasé hambre yo, mi hija nunca pasó hambre. Me he acostado con hambre muchas noches. Tomaba mucho mate para llenar, con mucha azúcar”



No solo confesó que vendió casi todas sus pertenencias sino que también cantaba por propians cuando era moza: “ Y, mientras, iba laburando de moza y empecé a pedirles permiso para cantar. Yo canto tangos y ahí me daban propina en dólares”

Fue así que cuando una colega le contó que Cacho Castaña estaba buscando cantantes para Café La Humedad, en 2016 ella se presentó y Cacho la eligió: “Fui e hice el casting con una camisa blanca horrible que me prestó una amiga, que me quedaba enorme. Yo tenía el pelo corto y teñido de negro, porque no tenía guita para ir a la peluquería”.

Para cerrar su fuerte testimonio, se animó a lanzar una frase sumamente alentadora que seguro inspira a muchos: “Creo que todos los que estuvimos ahí abajo, de cualquier manera, somos optimistas”, cerró Dani, que hoy brilla en todo lo que hace.

Fuente: Con información de Viaje Chef y paparazzi