Alex Caniggia reveló qué es lo que más le molesta de ser "hijo de" y contó una anécdota inédita

Uno de los más queridos participantes de MasterChef Celebrity 2 es, sin lugar a dudas Alex Caniggia. El hijo del reconocido y querido jugador de futbol campeón del mundo Paul Caniggia, confesó como fueron sus años hasta la fecha como hijo de una celebridad mundial, sus actividades juntos y lo que más le desagrada.

Cuando Santiago del Moro pasó por la estación de Alex, en un día de competencia de onda saludable para deportistas (justo como anillo al dedo), el presentador no dudó en consultarle al mediático joven que es lo que más añoraba de su niñez.

Alex Caniggia no cumplió y terminó detenido: "Me quieren meter preso"

Entre sus palabras, Alex Caniggia no dudó en contar hasta quienes pasaron por su casa a comer “Para mí es como nada, porque es mi viejo, es normal para mí. Me encantó la vida que tuve. Venían a comer Beckham, Iniesta, Ibrahimovic, Puyol, Batistuta y muchos más”, relató el joven en confianza.

View this post on Instagram

Sin embargo, Alex no dudó también en contar cuales fueron las situaciones que menos le gustaban y dijo que ser hijo de un famoso a veces es molesto: “Es como pesado, por ejemplo, estoy cenando con mi viejo en un restaurant y vienen los gedes y piden foto. Eso molesta”.

De paso y para agregarle mucha más información inédita a su relato, Alex dijo a Del Moro por qué no siguió los pasos de su padre como jugador profesional de futbol y tiró un palito para sus fans en MasterChef:

“Mi carrera como futbolista no me gustó, dije ‘esto no es lo mío’. Me hincha las pelotas ya el fútbol”. Y a modo de broma, agregó: “Lo mío es la cocina, el campeón de MasterChef. Vamos con todo”.