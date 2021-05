Se picó el "mundo Masterchef": mirá qué dijo el Turco García de Martitegui

Aún después de haber sido eliminado de Masterchef Celebrity 2, Claudio García sigue "enojado" con Germán Martitegui, uno de los tres jurados del programa. El exfutbolista fue al piso de El Trece y, durante Almorzando con Mirtha Legrand, fustigó al cocinero: "Es un ortiba. Se calentó y me echaron".

“¿Cuánto tiempo estuviste en MasterChef?”, quiso saber la conductora Juana Viale, por lo que "el Turco" le respondió: “Hasta la mitad duré. Después me echaron”. “¿El pelado es mala onda?”, le preguntó entonces "Juanita", y el exjugador dijo: “¿Mala onda? Es un ortiba, pero igual son cracks”, reconoció entre risas con relación a todos los que forman parte del ciclo que lidera en el rating semana a semana en la televisión argentina abierta en la actualidad.

¿Qué significa ortiba?

El término utilizado por "El Turco" García es una de las palabras del lunfardo más popularizadas y que perdura en el habla argentina pese al paso del tiempo. Se trata de una vésrica, una palabra que se dice al revés de su forma original, que tiene su origen en el calificativo "batidor", para referirse a un soplón o un delator.

"Ortiba" se suele usar para referirse a una persona que cumple con las características de un "batidor" o que es servil al más fuerte contra otro más débil que busca ocultar algo.



Durante su último programa como participante, "el Turco" García había admitido que “Masterchef me dejó aprender a querer a la cocina. ¿Y sabés qué? Aprendí a vivir, eso es lo más importante”. Luego de aquellas palabras, tanto Martitegui como sus colegas Donato de Santis y Damián Betular lo elogiaron "por su historia de lucha, de valentía y de superación personal".

"Sé que a lo último se me estaba haciendo cada vez más difícil, pero me voy feliz. Superé un montón de cosas en mi vida", amplió el exdeportista en aquel entonces. Y había concluido, visiblemente emocionado: “Hace 15 años estaba muerto en vida y ahora, que me den la posibilidad Telefe y todos mis compañeros de estar acá... Gracias, no puedo hablar más”.

La polémica entre el "Turco" García y Germán Martitegui en Masterchef

Sin embargo, los roces entre ambos continuaron para prestarse al show mediático: las chicanas, las bromas con ironía de por medio, las devoluciones negativas fuertes, las anécdotas y demás conformaron un combo explosivo que les sirvió a ambos. "Estoy seguro de que vos no comerías esto que trajiste", "vos sos un crack" y otras frases por el estilo relajaron la relación entre los dos poco a poco.

"Antes del programa, yo tenía 20 mil seguidores (en las redes sociales) y hoy tengo 500 mil... Es impresionante, todo gracias a esto", admitió García ante la nieta de la diva de 94 años.