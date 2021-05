Escándalo: Ángel de Brito confeso porque bloqueó a Romina Malaspina

La conductora de Canal 26, Romina Malaspina comunicó en sus redes sociales su retiro del noticiero para dedicarse de lleno a la música. La ex Gran Hermano quiere lanzarse como cantante.

Analizando la sorpresiva desvinculación de Romina de Canal 26, Ángel de Brito reveló que el año pasado la bloqueó en WhatsApp y fundamentó el motivo por el que tomó tan drástica determinación con una celebrity.

Ante la inquisitiva pregunta de Yanina Latorre sobre el presente de Malaspina y una supuesta invitación al programa para saber un poco más de ella, le dijo a De Brito "¿Te peleaste?". Y Ángel no aguantó y contestó:

"No, no me peleé. Pero no me acuerdo, había una noticia, le pregunté dos o tres veces, no me contestaba, y después me dijo que hable con su representante. Dije 'demasiado para mí'".