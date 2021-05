El rock está de luto: murió el músico Rodolfo García tras una semana con muerte cerebral

En la noche del miércoles pasado, Rodolfo García se había desvanecido en su casa y debió ser intervenido de urgencia en el Hospital Tornú. Fundador de Almendra y amigo íntimo de Luis Alberto Spinetta, el reconocido baterista tenía 75 años y en día de hoy dijo hasta siempre...

Un verdadero distinto, un destacado baterista de la escena nacional que marcó a las nuevas generaciones con su virtuosismo y don de gente. El 25 de abril, hace casi una semana, se había desvanecido en su casa, debiendo ser trasladado de urgencia donde fue operado, pero el diagnóstico desconcertó a todos: tenía muerte cerebral.

Hoy decidió partir, y no hay consuelo ni explicación para los amantes de puro rock, sus familiares y allegados ni cualquiera que alguna vez escuchara marcar el paso de grandes clásicos con sus percusiones, que no lamente su pérdida.

Parece que fue ayer nomás, cuando a los 17 años iba a la escuela industrial en el Manuel Belgrano de Floresta mientras ayudaba en un taller mecánico. Por ese entonces conoció a un flaco muy particular de 13 años, que iba al San Román y era vecino. Rodolfo y ese muchachito desgarbado, un tal Luis Alberto Spinetta, se unirían por la música y años después, le regalarían las canciones de la vida a muchas personas.

Luego de la repentina disolución de Almendra, Gracia se incorporó a bandas como Nebbias´s Band (con Lito Nebbia a la cabeza), Aquelarre (la cuna del rock sinfónico en argentina) y luego, junto a Dhani Ferrón, Spinetta y García conformaron con el trío Los Amigo. Las grabaciones de ese grupo se convirtieron en el primer disco póstumo del Flaco, también formó parte de Tantor (junto a su excompañero Héctor Starc) La Barraca, PosPorteños (con la que había vuelto a tocar este año) y Jaguar, además de acompañar a Pedro y Pablo, Víctor Heredia, y Peteco Carabajal con Jacinto Piedra.

No solo en lo musical destacó, sino que aprovechó todo su potencial y conocimiento artístico para realizar su aporte a la cultural, ya que en los 80 fue director ejecutivo de la revista Expreso Imaginario, fue parte del Centro de Divulgación Musical en los 90 y en 2014 fue nombrado Director Nacional de Artes. También fue coordinador de música en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (Ecunhi), de las Madres de Plaza de Mayo, y su labor resultó crucial en la reapertura transitoria de La Perla de Once. Él, era un pedazo de historia argentina.

Supo sacar a pasear su bandoneón cuando Spinetta hizo el tan recordado MTV Umplugged para acompañarlo con su vibra, formó parte del concierto de las Bandas Eternas en 2007 y hasta sus últimos días, su voz rondaba por la radio junto a Pedro Saborido y compañía con humor, música, arte y actualidad.



Son pocas las palabras para recordar su paso por este mundo, es por eso que con su música alcanzará para aliviar su pérdida.

"La soledad, es un amigo que no está…."