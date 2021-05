Los dos escritores más populares del mundo, peleados a muerte por la transfobia

Son dos de los nombres propios más exitosos del mundo de la literatura, populares, queridos y con títulos icónicos en su haber. Pero Stephen King y J.K Rowling, alguna ves buenos amigues, ya no se hablan más.

La disputa entre ambas surgió cuando el autor de Misery cargó contra su colega por sus declaraciones de transfobia. Tras las críticas de King, ella lo bloqueó en redes sociales y ahí se dio por terminada la relación de amistad que venían teniendo.

"Ella me bloqueó y todo eso", alegó Stephen King días atrás. Según The New York Post, la situación escaló en la 2.0 a tal punto que la autora de Harry Potter eliminó un mensaje en Twitter donde elogiaba a su colega.

La historia se quebró cuando J.K Rowling defendió a Maya Forstater, una investigadora fiscal que fue despedida de su trabajo en el Centro para el Desarrollo Global por cuestionar el proceso de transición de género.

La defensa de la transfobia por parte de la escritora británica generó críticas y un proceso masivo de "cancelación", ejercicio con el que se le baja la cortina de la admiración a un/a artista, como ha sucedido con los casos de Woody Allen o Marilyn Manson, por citar dos ejemplos aún frescos.

En ese momento King, más allá de su crítica, calificó a J.K Rowling como un "ángel" que tiene "una mala visión" de las personas trans. "Sí. Las mujeres trans son mujeres ”, disparó King. Y agregó: "Ella está del lado de los ángeles en la mayoría de los aspectos, pero tiene algo por lo que es muy vehemente. No hay duda. Entonces, nadie ha 'cancelado' a J.K Rowling. Ella está bien. Simplemente sentí que su creencia era, en mi opinión, incorrecta”.

Pero por el momento la amistad sigue tan cancelada como la propia escritora. Al respecto, King dijo estar de acuerdo con la "cultura de la cancelación", y agregó que a ciertos grupos no les gusta porque "están acostumbrados a hacer negocios ya no funcionan tan bien como solían hacerlo".