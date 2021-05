`Me acabo de morir en vida´: el emocionante motivo por el qué Momo hizo llorar a Jimena Barón

Es sabido que la complicidad que Jimena Barón tiene con su hijo, Morrison "Momo" Osvaldo, de 7 años, es lo que la artista publica con más frecuencia en sus redes. Y ahora un profundo gesto de amor de Momo la hizo romper en llanto y la cantante lo compartió.

"Me acabo de morir en vida… Les dejo este momento mágico y real, que a veces dejamos afuera de las redes", dijo la cantante junto a un video en el que se la ve levantando una cartita que le escribió su hijo, con un conmovedor mensaje: "Mamá, te amo mucho. Ojalá fueras invisible para enseñarme toda la vida".

Con la sensibilidad a flor de piel y sin contener las lágrimas, la cantante llamó al pequeño, le dio un fuerte abrazo y le agradeció por tan hermosa sorpresa.

"¿Qué pasa?", le dijo Morrison, al verla sentada en el piso, llorando, pero lista para darle un beso y un abrazo. "Me hacés llorar, hijo. ¡Qué bueno que te enseño cosas! No me vas a necesitar cuando seas más grande", le contestó Jimena, a flor de piel.

