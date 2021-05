El impactante cambio de look de Eva De Dominici: chau morocha, hola...

Eva De Dominici es una mujer que va por todo y no tiene límites a la hora de animarse a los cambios. La actriz reside en Los Ángeles con su pareja, Eduardo Cruz, y su hijo Cairo, y desde allí enamora como siempre a sus fans, a través de los posteos que realiza.

Ahora mostró un llamativo cambio de look. Ya en marzo pasó del morocho a un rubio más claro. Y ahora a un ¡rojo en llamas!. Sí, la actriz se tiñó el cabello de colorado furioso y sin dar ninguna explicación compartió las fotos en su cuenta de Instagram, donde tiene dos millones y medio de seguidores.

De Dominici no explicó el por qué del cambio de look, ni siquiera si se debe a un nuevo proyecto laboral. Pero recibió un sinfín de me gusta y comentarios no solo de sus seguidores, sino de sus amigas famosas.

Mirá las fotos:

(Fuente: Pronto)