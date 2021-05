ShowMatch polémico: la ira contra Tinelli en las redes por la falta de protocolos

ShowMatch está comenzando un año complicado desde el lunes, cuando realizó su tan esperada apertura con cientos de bailarines involucrados y visiblemente incumpliendo los protocolos sanitarios impuestos por el ministerio de Salud de la nación en plena pandemia.

Por un lado, el propio conductor y productor Marcelo Tinelli recibió fuertes acusaciones de no respetar los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus, situación que lo llevó a increpar al ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires Daniel Gollán, según trascendió en algunos medios nacionales en las ultimas horas, luego de hacerlo incluso, frente a las cámaras en vivo tras una serie de denuncias penales en su contra por este motivo.

Es sabido también que las mediciones en cuanto al raiting televisivo han caído en picada día a día desde el lunes. Las cosas cambiaron, las épocas también y ayer cerraron con 6.2 puntos de rating, una medición casi ridícula para el que supo ser el programa más popular de la televisión argentina con hasta más de 40 puntos en sus “épocas doradas”.

Si bien todo este panorama no resulta muy alentador, lo memes y comentarios en las redes sociales, no solo de artistas y celebridades, sino también de mucha gente que se sumó a las críticas por la manera en la que se desarrolla el programa: bailarines y conductores sin barbijo, falta de distanciamiento social, espacios cerrados y sin ventilación, etc.

En esta nota te mostraos los más curiosos de la red que en las últimas horas fueron tendencia y se suman a una serie de críticas por parte de los televidentes que solían elegir el programa y que en esta oportunidad, no bancaron tanto al cabezón. Mirá:

Ariana Grande y Lady Gaga bailando y cantando en los MTV con barbijo y los pata sucia de ShowMatch no se lo ponen porque “queda feo en la tele” uD83EuDD21 pic.twitter.com/zn2c3yYjmu — Alan François (@AlanFrancois) May 19, 2021

Amo que Tinelli aclara que tiene tres médicos en el estudio. Por si a alguien le agarra un ataque de covid en vivo, no se. — Mariana Herreros (@Marucha87) May 19, 2021





Volvió Tinelli, con #Showmatch con 200 personas en un Estudio, sin barbijos, ni distancia social, pero Multan con $2 millones al Geriátrico de Tandil por organizar un "Abrazo Cuidado"



Todo en la Provincia de Buenos Aires, que Desgobierna Axel Kicillof



Fase 1:uD83DuDD95#DatoMataRelato pic.twitter.com/APhozKlwhF — _MaRtA_61 (@Marta0061) May 18, 2021

Cuando #Showmatch quiere volver con el humor y los sketch pero el rating te lo gana la "betulanga"#MasterChefArgentina pic.twitter.com/Dr7esYsOZx — kang (@manulinco) May 18, 2021