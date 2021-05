Estremecedor relato en PH de Lizy Tagliani sobre su dolorosa infancia

Con un nuevo encuentro en la pantalla de Telefé, Andy Kusnetzoff volvió a sorprender con los invitados convocados al piso de su programa de los findes, PH, el que compite codo a codo con Juana Viale y las noches de Mirtha Legrand.

Lizy Tagliani fue una de las invitadas de lujo que tuvo Andy Kusnetzoff este sábado en su programa y junto a ella estuvieron presentes el polémico Horacio Cabak, Carlos Nair Menem, la querida Dani La Chepi, y la periodista Pia Slapka.

En un momento de la noche, la diva de “Trato Hecho” abrió su corazón y emocionó a todos con su confesión muy profunda de su infancia y las vivencias con su mamá que estremecieron a todos los presentes y los televidentes:

"Íbamos a comprar y yo caminaba un poco más atrás porque estaban mis compañeros. Creo que eso me va a dar culpa siempre y creo que no lo voy a poder resolver nunca porque no tuve la posibilidad de decírselo".

"Mi mamá me daba un papelito con las cosas que tenía que comprar y estaban mal escritas. Entonces yo lo escondía porque me daba vergüenza que no sepa escribir, no lo hacía conscientemente"