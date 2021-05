Benjamín Vicuña y la China Suárez duermen en camas separadas: enterate por qué

En medio de fuerte rumores de separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, trascendió que el actor chileno estaría instalado en su casa de Palermo. La noticia generó enorme repercusión e hizo crecer las sospechas de ruptura entre los tortolitos, quienes tienen dos hijos en común Magnolia y Amancio.

Sin embargo, el motivo tendría que ver con los pequeños, fruto de su ex relación con Pampita, porque van al colegio a pocas cuadras del lugar y para evitar un largo viaje cada mañana, el artista se instaló en su otra propiedad para poder llevarlos.

Como Pampita, embarazada de su hija con Roberto García Moritán, no puede llevarlos e irlos a buscar, según la revista Paparazzi, Vicuña decidió hacerse cargo de llevar a Bautista, Benicio y Beltrán al cole luego de que su pareja regresó de Estados Unidos.

Cabe recordar que es el mismo lugar donde Benjamín pasó sus días de soltero a finales de 2019, poco antes de volver con la actriz y revelar que esperaban su segundo hijo. Además, esta semana en "Intrusos" la actriz aclaró: “No estoy separada. No, me enteré porque me escribieron varias amigas, pero no… Esta vez sí que no… no sé de dónde salió. Ni crisis ni nada".