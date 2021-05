No es gracioso: Darío Barassi fue discriminado durante un estudio médico y se despachó

Darío Barassi es sin lugar a dudas uno de los conductores que más se impuso con su gran sentido del humor en los últimos tiempos. Dueño de una velocidad y chispas sin igual, el humorista y conductor se ganó un lugar en los corazones de sus seguidores a través de la pantalla y las redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, Barassi se despacha con habitualidad por situaciones que vive en la vida cotidiana, como el tráfico, la hora de hacer las compras, su vida en familia y sobre todo como papá de una nena muy pequeña. Todos esos momentos, atravesados por el humor, lo acercan aún más a su público creciente que siempre encuentra un motivo para sentirse identificado con él.

Pero en esta oportunidad el motivo fue poco feliz: Darío contó, sin perder su estilo, una situación desagradable que le tocó vivir a la hora de realizarse un estudio tan complejo como lo es una resonancia magnética por algunos problemas lumbares que sufre actualmente.

Tal fue su sorpresa que desde su auto dijo que iba a hacer un ratito de “terapia” en el auto para contar cómo había sido el momento que lo descolocó. El ingresaba a hacerse el estudio a la antesala o vestidor, y una mujer iba saliendo, cruzaron palabras y luego el escuchó el desafortunado comentario que esta mujer le realizó a la enfermera:

“Primero me dice ‘éxitos gordito, te felicito por el programa’. Pero cuando me estoy empezando a cambiar, escucho que le dice a la piba que me había llevado hasta ahí ‘¿che, pero entra Barassi en el aparato?’. En el momento pensé en remates horribles que no hice ni voy a hacer ahora porque son muy agresivos... Pero me dolió”.