¡Escándalo!: Sabrina Rojas enfrentó a Nancy Pazos por un comentario sobre Luciano Castro

Rojas visitó el programa de Florencia Peña junto a Brenda Gandini, su compañera de elenco de "Desnudos", y aprovechó la ocasión para revelar una graciosa anécdota en la que sintió celos de su marido cuando Nancy Pazos contó que recibió un piropo de parte de Luciano Castro, la pareja de la actriz hace 11 años.

“Una vez dijo que Luciano le tiró onda y yo lo llamé a él para decirle ‘¿perdón?, nunca me contaste esto’”, reveló picante la actriz en "Flor de Equipo". Ante la situación, la periodista se vio en la obligación de explicar lo sucedido con Castro.

“Salió con otra de radio, la Negra Vernaci, así que podría haber tenido algo conmigo también, pero no pasó. Yo conté una pelot... al aire que no pienso repetir, pero solo quiero decirte que terminé llorando ese día porque tu marido me llamó para pedirme explicaciones. Conté que me había dicho un piropo una vez dentro de un ascensor y yo seguí de largo”, recordó la comunicadora en el ciclo de Telefe.

Lejos de terminar ahí, Rojas relató el tenso momento que vivió con su pareja cuando se enteró del rumor: “Yo estaba ensayando y me empieza a estallar el teléfono. 'Luciano salió con Nancy Pazos', me decían. ¡Yo a esa no la tenía en la lista! Llamo a Castro.

‘Escuchame una cosa, ¿en qué momento sucedió esto?’”.

Fuente: Con información de Flor de Equipo y Diario Show