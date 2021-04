Un ex `Cuestión de Peso´ bajó 92 kg y tras 27 cirugías… ¿se parece a Ricky Martin?

Fran Mariano fue una estrella fugaz de la televisión argentina, un personaje muy recordado que surgió de reconocerse fan de Graciela Alfano y, tras un encontronazo con Aníbal Pachano en lo de Tinelli llegó al programa “Cuestión de Peso” que le cambió la vida.

Con el tiempo, el morocho que supo pesar 173 kg, logró mantener hábitos saludables y perder en total 92 kilos. Más allá de su impresionante trabajo con la apariencia, y la salud, se sometió a 27 cirugías estéticas para conseguir un rostro similar a Ricky Martin, el reconocido músico internacional.

Mariano, invirtió más de un millón de pesos, pero no lo considera un gasto según confesó a la revista Paparazzi, sino una inversión. De aquella exposición en el rality que conducía Politti en ese entonces, pasó mucha agua bajo el puente.

En los últimos días, Fran brindó una entrevista con el sitio DiarioShow de Crónica y describió su presente, así como miró su pasado para analizar sus pasos en la televisión. “El reality me dejó dos cosas positivas: bajé 92 kilos, me enseñó a comer, porque después de eso no volví a engordar; y también me dio el don de no sufrir por la opinión del otro”, confesó el joven muchacho.

Por otra parte, en cuanto a sus muchas cirugías estéticas para parecerse a Ricky Martín, el joven expresó: