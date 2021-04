¡Por fin! El nuevo álbum de Demi Lovato ya tiene fecha de lanzamiento

aya nivelazo de lanzamientos musicales tenemos este año: Selena Gomez acaba de estrenarse en el mercado latino con su primer disco íntegramente en castellano, Justin Bieber presentaba su nuevo álbum hace unas semanas y ahora es Demi Lovato la que lanza su esperadísimo nuevo proyecto.

Tras dos años en silencio, recuperándose de la sobredosis y demás dolencias que sufrió, y de su ruptura con Max Ehrich tan solo unas semanas después de comprometerse, ha vuelto al ruedo por todo lo alto. Tras lanzar el documental sobre esta época de su vida (se estrenó el 23 de marzo) en el que confiesa, entre otras cosas, que fue agredida sexualmente, la cantante lanza estrena ahora su nuevo álbum.

Como nombre ha recibido ‘Bailando con el diablo... El arte de empezar de nuevo’, y no puede haberlo titulado mejor ya que, tanto la docuserie que emitió YouTube como las canciones del disco estarán completamente relacionadas. En las mismas, canta a la superación personal y amor propio. Hace unas semanas, la artista compartía la portada que llevaría el álbum y ahora por fin sabemos cómo suena.

La ‘tracklist' comienza con 'Anyone', la canción que marcó su regreso en 2020, y por supuesto, también contiene la esperadísima colaboración con Ariana Grande. Estos son los 'temazos' que podremos escuchar en su nuevo álbum:

'Anyone'

'Dancing With the Devil'

'ICU' (Madison's Lullaby)

'Intro'

'The Art Of Starting Over'

'Lonely People'

'The Way You Don´t Look At Me'

'Melon Cake'

'Met Him Last Night'

'What Other People Say'

'Carefully'

'The Kind Of Lover I Am'

'Easy' Ft. Noah Cyrus

'15 Minutes'

'My Girlfriends Are My Boyfriend'

'California Sober'

'Mad World'

'Butterfly'

'Good Place'