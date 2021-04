Britney Spears habló por primera vez sobre su documental: mirá qué dijo

i eres fan de la cantante, bien conocerás el revuelo que se formó cuando pudimos ver el documental 'Framing Britney Spears', una mirada a su pasado y a todo lo que tuvo que vivir, debido a la forma en la que los medios trataron la información y cómo muchas personas de su entorno fueron cómplices participando en su acoso, como Justin Timberlake.

En el momento de su estreno, el 'hashtag' #WeAreSorryBritney se convirtió en 'trending topic' e incluso el mismo Timberlake publicó una disculpa en sus redes sociales al darse cuenta de a lo que había contribuido con su silencio, tal y como escribía en su Instagram.

Parecía que todo el mundo tenía su opinión, vaya, todos menos ella misma, que no había dicho nada... hasta ahora.

Ha sido en su perfil de Instagram donde ha dedicado unas líneas, y ha despejado la duda colectiva que desde un tiempo nos hacíamos: ¿ha visto ella el documental? Pues allá va el 'spoiler': no, no lo ha visto.

La cantante se ha pronunciado por fin y esta es su reflexión y, por ahora, todo lo que dirá al respecto:

"Se ha especulado mucho con mi vida, he sido observada y juzgada, ¡toda mi vida! Para mantenerme cuerda, he recurrido siempre al baile, y bailo cada noche. Eso me hace sentir salvaje, humana y viva. He estado mi vida entera expuesta ante la gente, actuando, y eso conlleva mucha fuerza y confianza para que no afecte a tu vulnerabilidad, porque siempre siempre he sido insultada y puesta en evidencia por parte de la prensa, y a día de hoy también. Y aunque el mundo y la vida han continuado, como persona, yo sigo siendo frágil y sensible. No he visto el documental, pero con lo poco que he podido observar, me he sentido avergonzada al recordar todo lo que se me hizo, y he llorado durante dos semanas. Y, bueno, todavía lloro a veces. A día de hoy hago lo que puedo con mi propia espiritualidad, para llenarme de felicidad y amor. Y bailar cada día me hace bien. No estoy aquí para ser perfecta, eso aburre. Estoy aquí para transmitir amabilidad".

Las palabras de Britney, que descansan bajo el post de Instagram que verás a continuación, han sido muy aplaudidas por sus fans, y la publicación acumula cerca de 20K comentarios, una cifra por encima de la media de todos sus 'posts'.