¡Epa epa! ¿Famoso conductor y modelo fue sorprendido en una infidelidad?

Una situación escandalosa tiene como protagonista a Horacio Cabak, el conductor y panelista de Polémica en el Bar. Es que tras salir de su internación en la Clínica Zabala, luego de contagiarse coronavirus, fue descubierto por su esposa Verónica Soldato siendo infiel.

La noticia fue revelada por Ángel de Brito, en el aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM). "El escándalo fue anoche. Me lo está contando ella. Me mandó audios, capturas, mensajes, me contó toda la historia durante el programa. Encontró más de una infidelidad en un celular. Él le dijo: ‘mirá tal cosa’ y ella empezó a buscar y encontró conversaciones con mujeres", narró el líder del envío televisivo que se emite por El Trece.

Por otra parte, de Brito agregó: "Están separados después de 27 años de matrimonio Vero Soldato y Horacio Cabak". Cabe destacar que la propia protagonista afectada, Verónica Soldato, se manifestó sobre el lamentable episodio que le tocó vivir y por el cual se separó de su marido.

Luego de descubrir el engaño de su marido, Horacio Cabak, la protagonista Verónica Soldato aseguró: "Estoy destrozada. Hay audios pidiendo una habitación en un hotel para ir con una fotógrafa. Estoy abrumada, no me lo esperaba. No sé cómo voy a seguir. Son 27 años de pareja".

Durante dos semanas, Horacio Cabak estuvo internado en la Clínica Zabala a raíz de su contagio de coronavirus. Y fue desde este sanatorio privado que el conductor y ex modelo se pronunció en su cuenta de Twitter para criticar inesperadamente a un periodista. El apuntado esta vez fue "El Pollo" Vignolo y el programa que realiza en ESPN.

¿Qué fue lo que ocurrió? Confeso hincha de Independiente, a Cabak no le habría gustado que en F90 se traten constantemente temas relacionados al Club Atlético Boca Juniors. Al ser del "Rojo", Horacio espera una pluralidad de información mucho más importante que la que (según su perspectiva) el envío televisivo de "El Pollo" Vignolo ofrece.

“Hace 15 días que estoy internado. Cada vez que paso por ESPN lo veo al Pollo Vignolo que se pregunta “ ¿ Boca es candidato en la Copa? “ 15 días la misma pregunta. 15 días el mismo zócalo. Soy Bill Murray en El día de la marmota”, expresó Horacio Cabak, en tono irónico y haciendo mención a la película Hechizo del tiempo, muy popular en la década del '90 (fue estrenada en 1993).