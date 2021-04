Qué participantes volvieron a la competencia de MasterChef Celebrity 2

Este domingo terminó la Semana de Súper Revancha en Mastercehf Celebrity 2, en la que Flavia Palmiero, Fernando Carlos, Sol Pérez, Mariano Dalla Líbera, Dani Araoz y Juanse compitieron por una nueva oportunidad en el reality de cocina.

Los aspirantes debían improvisar una receta con los ingredientes que irían recibiendo a cuentagotas; para ello, deberían adaptarse y usar la imaginación. Cada vez que sonara la chicharra, tendrían que buscar aquellos que los jueces establecieron para ellos, e ir agregándolos a su preparación, que se tendría que finalizar en solo 60 minutos.

En primer lugar, Betular fue el encargado de decirle a Mariano que a pesar de haber tenido una buena performance, no logró el objetivo. Luego, Matitegui felicitó a la ex La Ola Verde, pero le avisó que lamentablemente no regresaría a la competencia. Después, el cocinero italiano tomó la palabra y se dirigió a Juanse, a quien le indicó que hizo un buen plato, pero que “faltó una nota para que el tema juegue a su favor”. Así, todo quedó entre Daniel, Sol y Fernando. En esta instancia, fueron elegidos los dos primeros para reingresar al reality.

Cuando ya todo parecía definido, Del Moro sorprendió a todos al indicar que había un cupo más en el certamen, que sería elegido a votación de los ocho participantes -los seis que hoy compitieron y además, Cae y Hernán El Loco Montenegro, que no lograron llegar a esta gala de revancha. De esta forma, cada uno emitió su voto: Fernando y Flavia votaron a Cae; Mariano a Hernán; Dani y Cae coincidieron en optar por Juanse; Hernán a Fernando; Juanse a Flavia; y por último, quedó pendiente el voto de Sol. Con un poco de suspenso, la conductora finalmente comunicó que su elegido era el líder de Ratones Paranoicos. Con tres votos, entonces, el cantante de rock finalmente se quedó con el último lugar para volver al certamen.