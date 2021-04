Luego de su desmayo en vivo, Silvina Escudero dio la cara y explicó lo que pasó

Silvina Escudero se encontraba frente a las cámaras con Jey Mammon en el programa “Los Mammones”, cuando sufrió una descompensación que la dejó fuera del cuadro de la pantalla.

En ese momento el conductor no brindó demasiados detalles de lo que estaba sucediendo, pero quedó en claro la preocupación de todo el equipo por la salud de Silvina y la dramática situación que vivieron junto a ella.

Inmediatamente después de recomponerse y ser atendida por personal de salud que se encontraba en el estudio, Silvina agradeció en las redes el buen trato, la energía y la preocupación de todos sus compañeros, familia y seguidores por estar tan pendientes de su estado de salir tras casi caer al suelo desmayada en vivo.

Luego de que pasara la peor parte, Silvina se debió a su millón y medio de followers y decidió comentarles con tranquilidad cómo estaba de salud en un vivo en su cuenta oficial de Instagram.

"Yo estoy muy bien de salud. Los que me conocen saben que yo tengo un tema de cervicalgia. Tengo plinzadas algunas cervicales y cuando estoy muy estresada, en un pico agudo, se me baja la presión y es la primera vez que me pasa en vivo. Necesité irme sino sentí que me iba a caer redonda adelante de la pantalla. Pero estoy bien"