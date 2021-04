Hasta en la sopa: a Stefi Roitman la trataron de `tóxica´, enterate el por qué

Ricky y Mau Montaner jugaron a la pelota. Y la pareja del primero de los hermanos, la actriz Stefi Roitman no se quiso perder el partido. Y luego de subir un video recibió una ola de críticas por "estar en el medio".

La modelo vive con su novio y futuro esposo desde que se mudó a Miami a compartir su vida con la del músico, que también incluye al clan Montaner. Y en los últimos días hicieron un viaje a la Argentina.

Entre las actividades que mostró la actriz de su día a día, sus followers pudieron verla junto a Ricky a punto de jugar al fútbol 5 en una cancha de pasto sintético.

“Se preguntarán ¿qué hago acá? Me invitaron a jugar los pibes. Veremos cómo me va, porque soy la única mujer en este sitio y hace más de un año que no toco la pelota”, dijo Roitman, mientras mostraba a los hermanos Montaner a punto de empezar el partido. Pero varios fans la criticaron por meterse a jugar con los varones.

"Hasta en la cancha está con él. No se dan un respiro!”, “che estefy y el toque de quena te lo pasas x el ort* o que”, “Que densa pobre Ricky! Dejalo respirar .cada uno a lo suyo”, “Sos la unica mujer re TOXICA deja respirar a RIKY”, entre los comentarios que le enviaron.

