Michael Douglas hizo una alarmante confesión: mirá con qué tiene problemas

Michael Douglas habló del paso de los años y de algunos males que vienen con la edad. En una entrevista con ARRP Magazine confesó que ha empezado a tener lagunas mentales. “A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo... no tanto. Lo estoy investigando”, dijo. Además reveló que se sorprendió por este efecto y que al principio pensó que podía deberse a sus excesos pasados, especialmente con la marihuana, pero afirmó haber consultado a varios amigos suyos que fumaban mucho más que él cuando eran más jóvenes y terminó por darse cuenta que su problema es otro.

En la entrevista también abordó otros detalles de su vida cotidiana: desde su infancia a su papel como hijo y como padre. Por ejemplo recordó que la gente estaba equivocada con el concepto de que él pertenecía a eso que se llama “realeza del mundo del espectáculo”. “Aprecio la relación que tuve con mi padre [quien murió hace un año a los 103 años], pero cuando yo era joven, él era un actor ocupado y yo aún no había triunfado”, contó. Por eso él, conocedor de que el mundo del cine es tan agradecido como ingrato con los actores, decidió no depender solo de la actuación y se creó una carrera detrás de la cámara como productor, invirtiendo en películas como Atrapado sin salida o Síndrome de China.

Por otro lado, dijo que es adicto a las noticias y en cuanto a la pandemia expresó que está encantado de poder abandonar el sofá después de haberse vacunado. A su juicio ha sido una temporada sedentaria y después de ella está ansioso por volver a viajar, trabajar, abrazar a sus amigos y seguir aprendiendo. “Con la madurez, no te sientes necesariamente muy diferente de lo que sentías cuando eras más joven. Ahora simplemente busco la alegría de un buen momento”, señaló.

Tampoco evitó hablar sobre la paternidad. Padre de tres hijos, Cameron, de 42 años, fruto de su primer matrimonio con Diandra Luker, y Dylan y Carys, de 20 y 17, a los que tuvo con su actual esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, afirmó que aún le sorprende “el esfuerzo que supone ser padre”. Y añadió: “Hay que aprender a tener paciencia. Los actores tendemos a ser un poco narcisistas. Ahora soy el orgulloso abuelo de dos nietos [Lua, de 3 años, y Ryder, de 3 meses], de mi hijo mayor, Cameron. Me hace reír cuando lo veo con sus hijos. Él y yo tuvimos nuestros problemas cuando él estaba creciendo, y es como: ‘Ahora ves lo que es ser padre’”.

Desde su punto de vista lo más difícil que él tvuo que hacer como padre fue “establecer límites, grandes y pequeños”. Y explicó al respecto: “Mi hijo mayor, Cameron, era drogadicto y terminó cumpliendo siete años y medio en una prisión federal. Eso fue duro, tener que protegerme a mí y a mi familia y decirle a mi hijo mayor que si sentía que me alejaba de él, lo hacía porque tenía miedo de que se mate o de que mate a otra persona. Esa experiencia con Cameron no se la deseo a nadie. Muchas familias pasan por problemas de adicción. Se requiere de dureza, pero cuando llegás a ese punto, lo hacés por tu hijo”.

A pesar de sus preocupaciones sobre su memoria, el actor afronta el futuro con energía y afirmó que no va a dejar de trabajar: “El trabajo te mantiene en marcha, te mantiene alerta. Por supuesto, hoy en día, cuando miro alrededor en el set, soy el más viejo, pero me encanta todo el proceso. No nos dedicamos a la neurocirugía; somos del mundo del espectáculo. Un límite que sí establezco es ‘no se permiten imbéciles’. Yo no trabajo con imbéciles. No tengo tiempo para eso”.