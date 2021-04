Gladys La Bomba Tucumana enfrenta una dura denuncia de su ex: mirá de qué es acusada

Sebastián Escacena, el exnovio de Gladys “la Bomba Tucumana”, se presentó en la Justicia por unos audios en los que la cantante, según dijo él, lo agredió. “Me afectó a mí y a mi familia”, aseguró. Cabe recordar que, a fines de 2020, Gladys se vio envuelta en un escándalo cuando se filtraron estos audios.

"¿Qué se puede esperar de un burro que no sea una patada? Negro, sucio, villero, inmundo. ¡Que te metiste en mi casa!”, habría dicho la cantante en los audios. Ahora, usando ese material como prueba, el joven tucumano denunció a la cantante por “discriminación” ante la Fiscalía PCyF N°22. En la acusación que presentó en el Ministerio Público Fiscal, expuso que las “referencias aberrantes” hacia su persona le generaron un grave perjuicio dado el alcance que tuvieron en los medios de comunicación.

“No es fácil salir a la calle y que la gente te grite ‘negro villero’. Estoy muy dolido por la discriminación de Gladys. Todas las cosas que ella dijo me afectaron mucho a mí y a mi familia. Estoy muy triste”, aseguró el hombre en diálogo con Clarín.

Hace algún tiempo, la referente de la movida tropical sostuvo que cuando se separó “empezó a vivir”. Comenzó a quererse, se puso a dieta para mejorar su calidad de vida y hasta se compró la ropa que le gustaba, ya que anteriormente “era él quien le traía las prendas”.

“Yo tuve un padre golpeador... fui una niña golpeada. Las pasé todas. Siempre desconfié de mi novio. Era una prisionera. Nadie lo quería y yo no me daba cuenta. Hasta hace poco seguía en mi casa y no había forma de sacarlo. La verdad es que no puedo creer las cosas que llegué a hacer. Por suerte soy una mina muy fuerte”, había dicho entre lágrimas la artista en su momento.